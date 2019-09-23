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Bulgaristan’da bir bronz da Iryna’dan geldi
Bulgaristan’da devam eden Satellite Turnuvası’nda milli eskrimci Iryna Shchukla 3. oldu.
Spor 22.09.2019, 16:40 23.09.2019, 18:27
Bulgaristan’da devam eden Satellite Turnuvası’nda milli eskrimci Iryna Shchukla 3. oldu.
Bulgaristan Plovdiv şehrinde 21 Eylül’de başlayan Satellite Turnuvası’nda kılıç branşında milli sporcu Enver Yıldırım’ın ardından bugün piste çıkan Iryna Shchukla da turnuvayı 3. sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.
Aynı turnuvada mücadele eden Deniz Selin Ünlüdağ 8, Nisanur Erbil 11, Fatma Zehra Köse 12, Aylin Çakır 13, Tuğçe Rana Kaya 21, Zeynep Kurt 24, Yasemin Yeltekin 28, Delfin Su Aydoğan 30 ve Bağdagül Tuncan 39. sıranın sahibi oldu.
(İHA)
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