Son Dakika
Fındık alım ödemeleri başladı
Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdi
Akıncı Üssü davası
GÜNCELLEME 3 - Antalya'da LPG tankerinde yangın
TurAz Kartalı 2019 tatbikatı sürüyor
"Final niteliğinde maçlar oynayacağız"
T-Rex'lerin kafataslarında klima işlevi gören delikler keşfedildi
Su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı
Oyun oynarken kuyuya düşen çocuğu itfaiye kurtardı
A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

Bursa Büyükşehir Belediyespor'da transfer

- Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, genç oyuncu Berk Dilmenler'i kadrosuna kattı

Spor 05.09.2019, 18:24 05.09.2019, 19:45
Bursa Büyükşehir Belediyespor'da transfer
banner63

BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bosch Spor Kulübünden 15 yaşındaki milli smaçör Berk Dilmenler'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Dilmenler için imza töreni düzenlendi.

Burak Dilmenler, Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'ndeki imza töreninde kendisini yeni kulübüne bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Genç oyuncu, törende yaptığı açıklamada, gelecekte Bursa'yı voleybolda en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirtti.

#transfer #voleybol
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@