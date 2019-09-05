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Bursa Büyükşehir Belediyespor'da transfer
- Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, genç oyuncu Berk Dilmenler'i kadrosuna kattı
Spor 05.09.2019, 18:24 05.09.2019, 19:45
BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bosch Spor Kulübünden 15 yaşındaki milli smaçör Berk Dilmenler'i transfer etti.
Burak Dilmenler, Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'ndeki imza töreninde kendisini yeni kulübüne bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Genç oyuncu, törende yaptığı açıklamada, gelecekte Bursa'yı voleybolda en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirtti.
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