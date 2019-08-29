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Bursaspor'da transfer yasağı sorunu çözüldü
- Bursaspor Kulübünün açıklamasından: "Uzun uğraşlar sonucunda gerekli tüm işlemler tamamlanarak, transfer yapmamıza engel durumlar ortadan kaldırılmıştır"
Spor 29.08.2019, 11:48 29.08.2019, 15:07
BURSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da transfer yasağının kaldırıldığı duyuruldu.
Açıklamada, "Uzun uğraşlar sonucunda gerekli tüm işlemler tamamlanarak, transfer yapmamıza engel durumlar ortadan kaldırılmıştır. Bu meşakkatli süreçte her daim yanımızda olan değerli şehrimizin önde gelenlerine, camiamızın tüm paydaşlarına ve Bursaspor sevdalılarına minnettarız. Büyük Bursaspor camiası olarak, yeniden zirveye yürüyüşte birlikte başaracağımıza dair kararlılığımız daim olacaktır."
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