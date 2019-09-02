Son Dakika
Adana merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Afganistan'daki bombalı saldırı
Kara yollarında durum
Başkentte tır devrildi: 1 yaralı
İstanbul'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kaliforniya'daki tekne yangınında ölü sayısı 8'e yükseldi
Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası süreci başladı
Mali'de bina çöktü: 15 ölü

Bursaspor'da transferler

- Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Selçuk Şahin ve Özer Hurmacı gibi isimleri kadrosuna kattığını duyurdu

Spor 02.09.2019, 23:02 03.09.2019, 08:17
Bursaspor'da transferler

BURSA (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, Mamadou Diarra,Burak Altıparmak,Selçuk Şahin,Igor Silva,Özer Hurmacı ve Yevgen Seleznov'u renklerine bağladığını duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük Bursaspor ailesine hoşgeldiniz, Mamadou Diarra,Burak Altıparmak,Selçuk Şahin,Igor Silva,Özer Hurmacı ve Yevgen Seleznov." ifadeleri kullanıldı.

Transfer tahtasını geçtiğimiz günlerde açan Bursaspor'un, transferlerle ilgili detayları açıklaması bekleniyor.

#bursa #bursaspor
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@