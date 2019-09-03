Son Dakika
Bursaspor - Fenerbahçe maçı çocuklar için oynanacak
Bursaspor pazar akşamı sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Bu özel maç çocuklar için oynanacak.
Spor 03.09.2019, 18:28
Bursaspor pazar akşamı sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Bu özel maç çocuklar için oynanacak.
Bu anlamlı mücadeleyi Lösev, Türkiye Down Sendromlular Derneği, Otizm Vakfı, ENSEV Fiziksel Engelli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Bursa Yetimder, Bursa Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Bursa Özel Eğitim, Bursa Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneklerinden özel çocuklar her takımın yedek kulübesinin arkasında oluşturulacak özel tribünlerde ağırlanacak.
Ayrıca maç öncesi her iki camianın yöneticileri bu kurumları temsil eden çocuklara “Çocuk Farkındalığı” adına hediye ve plaket takdim edecek. Maçın ilk dakikası tamamlanana kadar “Dünya Çocukları Farkındalığı” adına aralıksız alkışlanacak.(İHA)
Yeni Sayımız