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Bursaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
BURSA (AA) - Bursaspor, dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak amacıyla 8 Eylül Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü.Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın...
Spor 05.09.2019, 21:40
BURSA (AA) - Bursaspor, dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak amacıyla 8 Eylül Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.
Sakatlıkları süren Onur Atasayar ve Recep Aydın'ın tedavilerine devam edilirken, Selçuk Şahin ile Emirhan Aydoğan salonda çalıştı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.
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