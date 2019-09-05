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Bursaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

BURSA (AA) - Bursaspor, dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak amacıyla 8 Eylül Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü.Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın...

Spor 05.09.2019, 21:40
Bursaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları


BURSA (AA) - Bursaspor, dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak amacıyla 8 Eylül Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Ardından kontrol pas oyunu oynayan yeşil-beyazlı oyuncular, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlıkları süren Onur Atasayar ve Recep Aydın'ın tedavilerine devam edilirken, Selçuk Şahin ile Emirhan Aydoğan salonda çalıştı.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.


#bursa #bursaspor #fenerbahçe
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