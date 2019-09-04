Bursaspor’da imza şov

Bursaspor transferin son gününde renklerine bağladığı Selçuk Şahin, Özer Hurmacı, Burak Altıparmak, Igor da Silva, Yevgen Seleznov için imza töreni düzenledi. İmza töreni sonrası konuşan Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, “Her gün yeni bir engeli aşıyoruz ama önemli olan sezonun sonunda mutlu olmak” dedi.

Bursaspor, transferin son gününde renklerine kattığı 5 oyuncusu için şampiyonluk günlerini aratmayan bir imza töreni düzenledi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde düzenlenen imza töreni taraftara açık olarak gerçekleştirildi. Şampiyonluk tezahüratları arasında taraftarların arasında geçerek alana gelen futbolcular büyük bir coşku ile karşılandı. Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve yöneticilerin katıldığı törende futbolcular kendilerini Bursaspor’a bağlayan sözleşmelere tek tek imza attı.

Ayrıca 2024 yılına kadar sözleşmeleri uzatılan genç oyuncular Ramazan Keskin, Burak Kapacak, Sedat Dursun, Emirhan Aydoğan ve Çağatay Yılmaz da imzalarını taraftarın huzurunda attı. İmza töreni sonrası yoğun izdiham yaşanırken, Yevgen Seleznov da taraftara üçlü çektirdi.

“ENGELLERİ AŞARAK SEZON SONU MUTLU OLACAĞIZ”

İmza töreni sonrası yeni transferlerle birlikte basın açıklaması yapan Mesut Mestan, “Tahta derken, transfer yasağı derken çok şükür hepsini hallettik. Son neticeye geldiğimizde de değerli, yetenekli, kaliteli oyuncuları kulübümüze kattık. Bundan ötürü biz mutluyuz, inşallah 2009/2010 sezonundaki şampiyonlukta yaşanan mutlulukları yeniden yaşarız ve ait olduğumuz Süper Lig’e geri döneriz. Oyuncularımız hem yetenekli hem karakterli. Bursaspor’un seve seve formasını giyeceklerini söylediler. Bundan sonraki süreç zorlu olacak, her gün yeni bir engeli aşıyoruz ama önemli olan sezonun sonunda mutlu olmak, inşallah onu da başarırız” diye konuştu.

SELÇUK ŞAHİN: "BEN VE ARKADAŞLARIM SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

“Bu kadar büyük bir camianın formasını terletecek olmak beni heyecanlandırıyor” diyen 38 yaşındaki Selçuk Şahin, “Tecrübeli bir yaşa sahip olsam da bu camiada forma şansı bulmak, mücadele edecek olmak kendi adıma heyecan verici. Bursaspor’un bulunduğu durum çok güzel bir fotoğraf vermese de başkanımız, yöneticilerimiz Bursaspor’u layık olduğu yere getirme adına önemli adımlar attı. Umarım biz de verilen sorumluluğu üzerine koyarak sahada gerekli mücadeleyi gösterip Bursaspor’u Süper Lig’e taşırız. Ben ve arkadaşlarım sonuna kadar mücadele edeceğiz. Zorluklarla karşılaşacağız ama hazırlıklıyız. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz, bu kadar büyük bir camianın layık olduğu yer Süper Lig’dir” dedi.

ÖZER HURMACI: “16’INCI YILIMDA BURSASPOR’DAYIM”

Yeni transferlerden Özer Hurmacı ise, profesyonel futbol yaşantısının 16’ncı yılında Bursaspor forması giymenin nasip olduğunu belirterek, “Daha önceki dönemlerde de birçok kez niyetlenmiştik, şimdiye nasip oldu. Daha önceki yıllarda da verdiğim röportajlardan hatırlıyorsanız bu şehirde futbol oynamak beni motive ediyor demiştim. Bu kez Bursaspor formasıyla en kısa zamanda hak ettiğimiz yere, Süper Lig’e dönüp, sonrasında da Süper Lig’de şampiyonluğa oynayan Bursaspor’un futbolcusu olmak istiyorum. Bu hedef doğrultusunda takımımla, başkanımız ve yönetimimizle, şehirle birlikte Bursa’ya o heyecanı yaşatmak istiyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum” diye konuştu.

Yabancı transferlerden Yergen Seleznov da “Umarım seneye Süper Lig’de oluruz çünkü bu camianın, taraftarın 1’inci Lig’de olması imkansız” derken, Igor da Silva da “Türkiye’ye geldiğimden beri Bursaspor hakkında birçok şey duydum, benim için kariyerimde yeni bir durum ve burada olmaktan çok mutluyum” şeklinde konuştu. Burak Altıparmak da, “Bu takımı Süper Lig’e çıkarmak istiyoruz. Bursaspor büyük bir camia, nereye geldiğimiz çok iyi biliyoruz. Elimizden gelen her şeyi Süper Lig’e çıkmak için yapacağız” dedi.

Toplantının sonunda Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve yeni transferler basın mensuplarına poz verdi.

(Samet Doğru/İHA)