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Bursaspor'da transferler
- Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Selçuk Şahin ve Özer Hurmacı gibi isimleri kadrosuna kattığını duyurdu
Spor 02.09.2019, 23:02
BURSA (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, Mamadou Diarra,Burak Altıparmak,Selçuk Şahin,Igor Silva,Özer Hurmacı ve Yevgen Seleznov'u renklerine bağladığını duyurdu.
Transfer tahtasını geçtiğimiz günlerde açan Bursaspor'un, transferlerle ilgili detayları açıklaması bekleniyor.