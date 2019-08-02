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Bursaspor’dan temlik açıklaması

Bursaspor Kulübü, önceki başkan Ali Ay ve yönetiminin ibrâ edilmemesi ve o dönem gelirlere temlik konulmasına ilişkin açıklama yaptı.

Spor 02.08.2019, 18:59
Bursaspor’dan temlik açıklaması

Bursaspor Kulübü, önceki başkan Ali Ay ve yönetiminin ibrâ edilmemesi ve o dönem gelirlere temlik konulmasına ilişkin açıklama yaptı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzün 23.06.2019 tarihinde yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında, Ali Ay ve yönetim kurulu oy birliği ile ibrâ (temize çıkarma) edilmemiştir. Aynı genel kurulda, Ali Ay lehine yönetim kurulu tarafından alınan doğmuş ve doğacak gelirlere ilişkin yapılan temlik (mülkü devretme) ve keşide ettikleri çekler oy birliği ile iptal edilmiştir. Ali Ay tarafından bahsi geçen genel kurul kararlarının iptali için açılan hukuk davasında, talep edilen tedbirler reddedilmiştir. Bunun üzerine aynı yönetim kurulu içinde yer alan 2’nci başkan Cem Öztürk ve mali asbaşkan Adem Sakarya tarafından başka mahkemede, aynı mahiyette benzer dava açılarak, 23.06.2019 tarihinde yapılan Bursaspor seçimli olağanüstü genel kurulunda alınan kararlara ilişkin yönetim kurulu kararlarının iptaline dair 7’nci madde ile genel kurul toplantısında alınan bir önceki yönetim kurulunun ibrâ edilmemesine ilişkin 8’inci maddenin, mahkeme tarafından tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir. İlgili karar 01.08.2019 tarihinde kulübümüze tebliğ olmuş, 02.08.2019 tarihinde de, yönetim kurulumuz tarafından ilgili tedbire acilen itiraz edilmiştir. Yönetim kurulu olarak, kulübümüzün menfaatlerini gözeterek, yaşanan ve yaşanacak süreçlerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz."

(Ahmet Küçükkaraca/İHA)
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