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Bursaspor’un evinde bileği bükülmüyor
Bursaspor’un iç sahada bileği bükülmüyor. TFF 1. Lig’de şu ana kadar iç sahada 3 karşılaşmada boy gösteren yeşil-beyazlılar, bu maçlarda daha önce Süper Lig’de de rakip olduğu Akhisarspor, Osmanlıspor ve BB Erzurumspor’u mağlup etmeyi başardı.
Spor 29.09.2019, 12:13
Bursaspor’un iç sahada bileği bükülmüyor. TFF 1. Lig’de şu ana kadar iç sahada 3 karşılaşmada boy gösteren yeşil-beyazlılar, bu maçlarda daha önce Süper Lig’de de rakip olduğu Akhisarspor, Osmanlıspor ve BB Erzurumspor’u mağlup etmeyi başardı.
İLK LİG MAÇINDA GOL ATTI
Öte yandan Bursaspor’un sezon başında kadrosuna kattığı stoper Mamadou Diarra, ilk lig maçında golle tanıştı. Anıl ile birlikte ilk maçında uyumlu bir futbol ortaya koyan Diarra, Erzurum maçında sahanın en iyi oyuncularından biri olarak yer aldı ve takımına galibiyeti getiren isim oldu.(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)
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