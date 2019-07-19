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Bursaspor’un takım otobüsü geri alındı

Bursaspor, Fenerbahçe ile oynayacağı hazırlık maçına hacizden dün akşam aldığı takım otobüsüyle gitti.

Spor 19.07.2019, 15:24 19.07.2019, 17:37
Bursaspor’un takım otobüsü geri alındı

Bursaspor’un takım otobüsü geri alındı

Bursaspor, Fenerbahçe ile oynayacağı hazırlık maçına hacizden dün akşam aldığı takım otobüsüyle gitti.

Bursaspor’un otobüsüne 8 Mayıs tarihinde futbolcu Furkan Özçal, tarafından haciz getirilmişti. Ardından otobüs futbolcunun alacaklarına karşılık yediemin otoparkına çekilmişti. Bursaspor’da Başkanı Mesut Mestan ve yönetimi haciz bedelini dün akşam ödedi. Takım otobüsüyle birlikte haciz edilen elektronik eşyalar geri alındı.

Yeşil-beyazlı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul yolculuğumuz başladı" başlığı ile takım otobüsünün fotoğrafı yer aldı. Bursaspor, bugün 18.30’da hazırlık maçında Fenerbahçe ile Can Bartu Tesisleri’nde karşılaşacak.

(Ahmet Faruk Çabuk /İHA)

#Bursasporun takım otobüsü geri alındı #bursaspor #bursa
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