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Buse Naz en iyi kadın boksör

- Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 31 ülkeden 200'den fazla sporcunun katıldığı Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın en iyi boksörü seçildi

Spor 31.08.2019, 21:15 31.08.2019, 23:21
Buse Naz en iyi kadın boksör

MADRİD (AA) - İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya alan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu şampiyonanın en iyi boksörü seçildi.

Madrid'in Alcobendas ilçesindeki Amaya Valdemoro Spor Salonu'nda 22 Ağustos'ta başlayan şampiyona final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu 51 kilo finalinde Rus rakibi Elena Saleneva'yı yenerek altın madalya kazanmanın yanı sıra 31 ülkeden 200'den fazla sporcunun katıldığı Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın en iyi boksörü ödülünün sahibi oldu.

Şampiyonada başarılı maçlar çıkaran ve performansı ile övgü alan 23 yaşındaki Buse Naz Çakıroğlu'na ödülünü Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay verdi.

#Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası #Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu #şampiyonanın en iyi boksörü
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