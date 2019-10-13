Busenaz Sürmeneli'den altın madalya
- Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde milli sporcu Busenaz, Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek podyumun zirvesine çıktı
Spor 13.10.2019, 13:54
İSTANBUL (AA) - Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
Üç rauntta da sergilediği üstün performansla rakibini mağlup eden milli sporcu, podyumun zirvesine çıktı.
Şampiyon olduğu maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.
21 yaşındaki milli sporcu kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.
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