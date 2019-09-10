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Büşra Işıldar Avrupa şampiyonu

- Sofya'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör +81 kiloda altın madalyanın sahibi oldu

Spor 10.09.2019, 19:50 10.09.2019, 20:03
Büşra Işıldar Avrupa şampiyonu
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İSTANBUL (AA) - Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Büşra Işıldar, +81 kiloda şampiyon oldu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonada final mücadelesinde ringe çıkan Büşra, Ukraynalı rakibi Maria Kryvonis'i mağlup ederek altın madalya kazandı.

Bugün sona eren şampiyonayı milli takım, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya ile tamamladı.

75 kilo final müsabakasında ringe çıkan Sena Erdoğan, Litvanyalı rakibi Gabriele Diekontaite'ye mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile kapattı.

81 kilo final müsabakasında Elanur Sağit, İngiliz rakibi Emily Asquith'e mağlup oldu ve gümüş madalya aldı.

Erkekler 64 kiloda ise Mehmet Aydemir şampiyonayı bronz madalya ile tamamlamıştı.

#boks #Büşra Işıldar #Gençler Avrupa Boks Şampiyonası
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