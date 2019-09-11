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“Bütün hazırlıklarımız kazanmak adına”

Konyaspor’un başarılı oyuncularından Deni Milosevic, ilk galibiyetlerini Denizlispor’a karşı almak istediklerini söyledi.

Spor 11.09.2019, 20:56 11.09.2019, 23:07
“Bütün hazırlıklarımız kazanmak adına”

Konyaspor’un başarılı oyuncularından Deni Milosevic, ilk galibiyetlerini Denizlispor’a karşı almak istediklerini söyledi.

Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Deni Milosevic, “Sezona 3 tane zorlu maç oynayarak başladık. Bu maçlarda iyi performanslar sergilediğimizi düşünüyorum. Sadece gol yollarında biraz şanssızlıklar yaşadık diyebiliriz. Çalışmaya devam ediyoruz, devam da edeceğiz. Denizlispor’a karşı sezonun ilk galibiyetini alacağımızı umuyorum” diye konuştu.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Deni Milosevic, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Denizlispor maçı ile ilgili, “Denizlispor maçının zorlu bir maç olacağını biliyoruz. Ancak bizim de çok kaliteli bir ekibimiz var. Galibiyeti alacak o yeteneğimiz ve potansiyelimiz var. Bütün hazırlıklarımızı kazanmak için yapıyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Hem taraftarlarımızın güvenini kazanacağımıza hem de sezonun geri kalanı öncesinde onları mutlu edeceğimize inanıyorum” dedi.

Kendi performansına da değinen Milosevic, “Önemli olan her zaman takımın kazanmasıdır ve ne yaptığıdır. Bunun için takımım, taraftarlar ve kulübüm adına sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Bunu yapmak zorundayım. Ama önemli olan kendi performansımdan önce her zaman takımımın kazanması” ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Deni Milosevic #konyaspor
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