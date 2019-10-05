Büyük Erkekler Serbest Güreş Trakya Birlik Spor Kulübü, Samsun Yakakent Belediyespor'u 7-3
- Ligin ilk hafta karşılaşmalarında Trakya Birlik Spor Kulübü, Samsun Yakakent Belediyespor'u 7-3, Ordu Gölköy Belediyespor'u da 9-1 yendi
EDİRNE (AA) - Türkiye Güreş Federasyonunun düzenlediği Büyük Erkekler Serbest Güreş Süper Ligi'nin ilk hafta karşılaşmalarında Trakya Birlik Spor Kulübü, Samsun Yakakent Belediyespor'u 7-3, Ordu Gölköy Belediyespor'u da 9-1 yendi.
Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki güreşlerde üç takımın sporcuları 10 sıklette karşılaştı.
Rakiplerine üstünlük sağlayan Trakya Birlik Spor Kulübü, Samsun Yakakent Belediyespor'u 7-3, Ordu Gölköy Belediyespor'u da 9-1 mağlup etti.
Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağlı güreşin başkenti Edirne'de minder güreşinde de başarılar elde ettiklerini söyledi.
Altyapıdan iyi güreşçilerin yetiştiğini anlatan Yücel, "Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. İnşallah yeni Tahalar, Rızalar yetişecek. Onların dünyada elde ettiği başarıyı devam ettirecekler." diye konuştu.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:19
|Güneş
|06:42
|Öğle
|12:42
|İkindi
|15:56
|Akşam
|18:32
|Yatsı
|19:49
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|7
|11
|3. Gaziantep FK
|6
|11
|4. Antalyaspor
|7
|11
|5. Malatyaspor
|7
|10
|6. Trabzonspor
|6
|9
|7. Sivasspor
|6
|9
|8. Konyaspor
|6
|9
|9. Galatasaray
|6
|9
|10. Başakşehir
|6
|8
|11. Denizlispor
|7
|8
|12. Ankaragücü
|6
|8
|13. Çaykur Rizespor
|6
|8
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|2. Altay
|7
|12
|3. Bursaspor
|7
|12
|4. Ümraniye
|6
|11
|5. Hatayspor
|6
|11
|6. Adana Demirspor
|6
|10
|7. Balıkesirspor
|6
|10
|8. Keçiörengücü
|6
|10
|9. Osmanlıspor
|6
|10
|10. Fatih Karagümrük
|6
|9
|11. İstanbulspor
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Menemen Belediyespor
|6
|4
|17. Boluspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|8
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Brighton
|8
|9
|13. Sheffield United
|7
|8
|14. Wolverhampton
|7
|7
|15. Southampton
|7
|7
|16. Everton
|7
|7
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Levante
|8
|11
|10. Eibar
|8
|9
|11. Valencia
|7
|9
|12. Real Valladolid
|7
|9
|13. Real Betis
|8
|9
|14. Osasuna
|7
|8
|15. Deportivo Alaves
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|8
|2