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Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası

- 3. Grup müsabakaları Erzincan'da başladı

Spor 08.10.2019, 18:44
Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası

ERZİNCAN (AA) - Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın 3. Grup müsabakaları Erzincan'da başladı.

Merkez Spor Salonu'ndaki müsabakalara 26 ilden 78 sporcu katıldı. Her sıklette dereceye girecek ilk 4 sporcu, Erzurum'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nın finallerine katılmaya hak kazanacak.

Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz İlkay Arın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın 3. Grup müsabakaları açılış günündeyiz. Bize ev sahipliği yapan Erzincan halkına Gençlik ve Spor İl Müdürümüze bu güzel ortamı sağladıkları için teşekkür ederiz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ise Erzincan'ın bir spor şehri olması için çalıştıklarını, kentte farklı spor alanlarında müsabakalara ev sahipliği yapıldığını ifade etti.

Mumcu, 12 Ekim Cumartesi gününe kadar sürecek müsabakaları izlemeye vatandaşları davet etti.


#boks şampiyonası #Büyük erkekler ferdi #erzincan
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