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Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası

- Erzincan'da düzenlenen 3. Grup müsabakaları sona erdi

Spor 12.10.2019, 15:21
Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın 3. Grup müsabakaları tamamlandı.

Merkez Spor Salonu'ndaki müsabakalara 26 ilden 78 sporcu katıldı.

Müsabakalarda, 52 kiloda Halil Bucak, 57 kiloda Ünal Kalkışım, 63 kiloda Saba Lomidze, 69 kiloda İbrahim Hakkı Gezer, 75 kiloda Önder Şipal, 81 kiloda Alper Yıldız, 91 kiloda Fikret Barış Taş ve +91 kiloda Eren Uzun altın madalyanın sahibi oldu.

Sporculara madalyalarını Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ve il protokolü takdim etti.

Erzincan'daki müsabakalarda ilk dörde giren sporcular, aralık ayında Erzurum'da düzenlenecek Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası finalinde mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular ise Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etme hakkı elde edecek.

#final #erzincan #Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası
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