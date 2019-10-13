Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası
- Erzincan'da düzenlenen 3. Grup müsabakaları sona erdi
Spor 12.10.2019, 15:21
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın 3. Grup müsabakaları tamamlandı.
Merkez Spor Salonu'ndaki müsabakalara 26 ilden 78 sporcu katıldı.
Sporculara madalyalarını Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ve il protokolü takdim etti.
Erzincan'daki müsabakalarda ilk dörde giren sporcular, aralık ayında Erzurum'da düzenlenecek Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası finalinde mücadele etmeye hak kazandı.
Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular ise Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etme hakkı elde edecek.
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