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Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası

KONYA (AA) - Konya'da gerçekleştirilen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde devam ediliyor.

Spor 26.09.2019, 16:34 26.09.2019, 16:42
Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası
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KONYA (AA) - Konya'da gerçekleştirilen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde devam ediliyor.

Müsabakalarda 1. ve 2. grupta toplam 38 ilden 179 sporcu mücadele ediyor. Gruplar müsabakasında her sıkletten dereceye giren ilk 4 kişi, Türkiye Şampiyonası'na giderek milli sporcu olmak için ter dökecek.

Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler ise Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Recep Çınar, şampiyona hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvanın ilk 2 grup yarışmalarının Konya'da gerçekleştirilmesinden dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Organizasyonun güzel müsabakalara sahne olduğunu ifade eden Çınar, şunları kaydetti:

"Şampiyona Konya'ya farklı bir hava kattı. Konya boksunu inşallah tekrar eski günlere döndüreceğiz. Yaptığımız bu çalışmaların karşılığını inşallah ilerleyen dönemlerde alacağımıza inanıyoruz. Spor insanları kaynaştırmak için güzel bir araç. Biz de buna öncülük ettiğimiz için mutluyuz. Buradan çıkacak sporcu arkadaşlarımız inşallah dünyada bizleri temsil edecekler. Şimdiden bu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Geçenlerde Avrupa şampiyonasına gittim. Açıkçası tribünler boştu. Konyalının spora desteği daha fazla görünüyor. Yeter mi? Elbette hayır. Konyalılardan daha fazla ilgi ve destek bekliyoruz. Özellikle 28 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak final maçlarına tüm hemşehrilerimizi tekrar davet ediyorum."

Yarın yarı final karşılaşmaları ile devam edecek şampiyonada, 28 Eylül Cumartesi günü final müsabakaları yapılacak.

#boks #Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası #konya
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