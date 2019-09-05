Son Dakika
Dijital TV platformu TV+, 2 ay boyunca kırmızı-beyaza boyanacak
Rusya ile Japonya "barış anlaşması" için çabalayacak
Kaspersky'nin MSP çalışmaları ivme kazandı
Boris Johnson'ın kardeşi bakanlıktan istifa etti
Almanya'da mültecilere 6 ayda 609 saldırı
Ticaret Bakanlığından kırtasiye denetimi
Macaristan Cumhurbaşkanı Ader Gürcistan'da
Saraybosna'da 500 kilogramlık uçak bombası bulundu
Kazakistan'dan Özbekistan'a elektrik ihracatı
Karakol polislerinin çalışma saatleri düşürülecek

Cafu'nun oğlu kalp krizinden hayatını kaybetti

- Brezilya'nın efsane defans oyuncusu Cafu'nun 30 yaşındaki oğlu Danilo, futbol oynarken vefat etti

Spor 05.09.2019, 13:02
Cafu'nun oğlu kalp krizinden hayatını kaybetti
banner63


İSTANBUL (AA) - Brezilyalı defans oyuncusu Cafu'nun oğlu Danilo Feliciano de Moraes, futbol oynarken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Brezilya basınında çıkan haberlerde, Cafu'nun en büyük oğlu 30 yaşındaki Danilo'nun, arkadaşlarıyla evinin bahçesinde futbol oynarken kalp krizi geçirdiği duyuruldu.

Hastaneye kaldırılan Danilo'nun, doktorların tüm müdahelesine rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Cafu'nun futbola başladığı takım Sao Paulo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kulübümüz Cafu'nun oğlu Danilo'nun ölümünden dolayı çok büyük üzüntü duymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde Sao Paulo, Roma ve Milan gibi takımlarda forma giyen 49 yaşındaki Cafu, Brezilya ile 2 kez dünya kupasını kaldırmıştı.

#Brezilya #Cafu #Danilo Feliciano de Moraes #futbol
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@