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Çağla Kubat, Alaçatı'da finalde

İZMİR (AA) - İzmir'de rüzgarıyla meşhur Alaçatı'da 2-6 Eylül'de düzenlenen Uluslararası Rüzgar Sörfü Birliği (IFCA) Avrupa Slalom Çocuklar, Gençler ve Masterler Şampiyonası'na katılan ve kendi branşında yarışan kadın sporcu olmayınca master erkeklerle yarışan Çağla Kubat, ilk 10 sporcu arasında girmeyi başarıp finalde yarışmaya hak kazandı.

Spor 06.09.2019, 12:44 06.09.2019, 13:32
Çağla Kubat, Alaçatı'da finalde
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İZMİR (AA) - İzmir'de rüzgarıyla meşhur Alaçatı'da 2-6 Eylül'de düzenlenen Uluslararası Rüzgar Sörfü Birliği (IFCA) Avrupa Slalom Çocuklar, Gençler ve Masterler Şampiyonası'na katılan ve kendi branşında yarışan kadın sporcu olmayınca master erkeklerle yarışan Çağla Kubat, ilk 10 sporcu arasında girmeyi başarıp finalde yarışmaya hak kazandı.

Alaçatı'da 15 ülkeden 120 sporcunun katıldığı IFCA Avrupa Slalom Çocuklar, Gençler ve Masterler Şampiyonası'nda, milli sörfçü Çağla Kubat, kendi branşında yarışan kadın sporcu olmayınca master erkekler kategorisinde mücadele etti.

Dünyaca ünlü yerli ve yabancı 23 erkek sporcunun içerisinde tek kadın sporcu olarak boy gösteren Çağla, yarı finalde ilk 10 sporcu arasına girmeyi başararak finale kaldı.

Çağla Kubat, başarısıyla ilgili "Dünya çapında büyük başarılara imza atan erkek rakiplerle yarıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Bu beni daha da zorluyor. Finalde güzel bir sonuç alacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

#Çağla Kubat #izmir #Rüzgar Sörfü
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