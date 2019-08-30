ÇANAKKALE (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'nda erkeklerde Oğuz Çam, kadınlarda Bengisu Avcı birinci oldu.

Eceabat kumsalı ile Çimenlik Kalesi arasında 3,5 millik parkurda gerçekleştirilen yarışa, 170'i ABD, Almanya, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Moldova ve Romanya'dan olmak üzere 682 yüzücü katıldı.

Yarışmada, İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni 11 saat 29 dakikalık dereceyle en kısa sürede geçen Türk kadını unvanına sahip İzmirli sporcu Bengisu Avcı da yer aldı. Çok sayıda engelli sporcu da yarışlarda kulaç attı. Sporcuların güvenliği için Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Erkeklerde birinciliği 44 dakika 25 saniyelik derecesiyle Oğuz Çam, ikinciliği 45 dakika 17 saniye ile Dursun Saru, üçüncülüğü 47 dakika 40 saniye ile Emrah Karaboğa kazandı. Kadınlarda ise 50 dakika 35 saniye ile Bengisu Avcı birinci, 51 dakika 41 saniye ile Erenay Oğur ikinci, 51 dakika 43 saniye ile Necla Naz Hatipoğlu üçüncü oldu.

Bengisu Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale Boğazı'nda yüzmenin kendisi için çok önemli bir deneyim olduğunu söyledi.

Yarışmaya ikinci kez katıldığını belirten Avcı, "İkinci defa katılıyorum. Annem Çanakkaleli, benim için bu yüzden önemli. Geçen sene genel klasman birincisiydim, bu sene de bayanlarda birinci oldum. Çok mutluyum. Bu sene, geçen seneye göre biraz daha zorlayıcıydı. Akıntı çok fazlaydı, denizanaları vardı ama ben çok keyif aldım. Umarım herkes de çok keyif almıştır." diye konuştu.

Daha sonra yarışmayı bitiren tüm sporculara madalya dağıtıldı, dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.