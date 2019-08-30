Son Dakika
İstanbul’da çekici ile lüks otomobil çalan çete çökertildi
Ryan Babel’e milli davet
Donanmanın kapıları İstanbul’da halka açıldı
Orman yangınlarıyla mücadele için 4 bin 996 personel alınacak
"Dün iki Türk, iki Amerikan helikopteri havadan keşif ve denetleme yaptı"
Fırat’ın doğusunda ABD ile 2’nci ortak helikopter devriyesi
Pakistan Başbakanından Hindistan hükümetine “Nazi” benzetmesi
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Malezya’da yakalanan üst düzey FETÖ’cü Türkiye’ye getirildi
Vatan Caddesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı

Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması

- Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen yarışmada erkeklerde Oğuz Çam, kadınlarda Bengisu Avcı birinci oldu

Spor 30.08.2019, 11:54 30.08.2019, 14:03
Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması
banner63

ÇANAKKALE (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'nda erkeklerde Oğuz Çam, kadınlarda Bengisu Avcı birinci oldu.

Eceabat kumsalı ile Çimenlik Kalesi arasında 3,5 millik parkurda gerçekleştirilen yarışa, 170'i ABD, Almanya, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Moldova ve Romanya'dan olmak üzere 682 yüzücü katıldı.

Yarışmada, İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni 11 saat 29 dakikalık dereceyle en kısa sürede geçen Türk kadını unvanına sahip İzmirli sporcu Bengisu Avcı da yer aldı. Çok sayıda engelli sporcu da yarışlarda kulaç attı. Sporcuların güvenliği için Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Erkeklerde birinciliği 44 dakika 25 saniyelik derecesiyle Oğuz Çam, ikinciliği 45 dakika 17 saniye ile Dursun Saru, üçüncülüğü 47 dakika 40 saniye ile Emrah Karaboğa kazandı. Kadınlarda ise 50 dakika 35 saniye ile Bengisu Avcı birinci, 51 dakika 41 saniye ile Erenay Oğur ikinci, 51 dakika 43 saniye ile Necla Naz Hatipoğlu üçüncü oldu.

Bengisu Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale Boğazı'nda yüzmenin kendisi için çok önemli bir deneyim olduğunu söyledi.

Yarışmaya ikinci kez katıldığını belirten Avcı, "İkinci defa katılıyorum. Annem Çanakkaleli, benim için bu yüzden önemli. Geçen sene genel klasman birincisiydim, bu sene de bayanlarda birinci oldum. Çok mutluyum. Bu sene, geçen seneye göre biraz daha zorlayıcıydı. Akıntı çok fazlaydı, denizanaları vardı ama ben çok keyif aldım. Umarım herkes de çok keyif almıştır." diye konuştu.

Daha sonra yarışmayı bitiren tüm sporculara madalya dağıtıldı, dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

#çanakkale
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
İmsak 04:38
Güneş 06:07
Öğle 12:54
İkindi 16:36
Akşam 19:32
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@