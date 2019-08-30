Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması
- Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen yarışmada erkeklerde Oğuz Çam, kadınlarda Bengisu Avcı birinci oldu
ÇANAKKALE (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'nda erkeklerde Oğuz Çam, kadınlarda Bengisu Avcı birinci oldu.
Eceabat kumsalı ile Çimenlik Kalesi arasında 3,5 millik parkurda gerçekleştirilen yarışa, 170'i ABD, Almanya, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Moldova ve Romanya'dan olmak üzere 682 yüzücü katıldı.
Yarışmada, İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni 11 saat 29 dakikalık dereceyle en kısa sürede geçen Türk kadını unvanına sahip İzmirli sporcu Bengisu Avcı da yer aldı. Çok sayıda engelli sporcu da yarışlarda kulaç attı. Sporcuların güvenliği için Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Bengisu Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale Boğazı'nda yüzmenin kendisi için çok önemli bir deneyim olduğunu söyledi.
Yarışmaya ikinci kez katıldığını belirten Avcı, "İkinci defa katılıyorum. Annem Çanakkaleli, benim için bu yüzden önemli. Geçen sene genel klasman birincisiydim, bu sene de bayanlarda birinci oldum. Çok mutluyum. Bu sene, geçen seneye göre biraz daha zorlayıcıydı. Akıntı çok fazlaydı, denizanaları vardı ama ben çok keyif aldım. Umarım herkes de çok keyif almıştır." diye konuştu.
Daha sonra yarışmayı bitiren tüm sporculara madalya dağıtıldı, dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.
|İmsak
|04:38
|Güneş
|06:07
|Öğle
|12:54
|İkindi
|16:36
|Akşam
|19:32
|Yatsı
|20:55
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0