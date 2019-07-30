CAS’tan Trabzonspor’a ret

Trabzonspor Kulübü’nün, Fenerbahçe’nin şampiyon olduğu 2010-2011 sezonuna ilişkin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) yaptığı itiraz, kurul tarafından kabul edilmedi.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2010-2011 sezonuna ilişkin Trabzonspor’un yaptığı başvuru sonucunu açıkladı. Mahkeme, yaptığı 2 sayfalık açıklamada, bordo-mavililerin itirazı hakkında, "Bir karar çıkması için Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu veya FIFA’nın herhangi bir yasal belgesini kanıt olarak gösteremedi. Trabzonspor’un şampiyon ilan edilmesinin izin verilmesine dair hiçbir yasal hüküm bulunmuyor" açıklamasını yaptı.

TRABZONSPOR’UN İKİ MEKTUBU REDDEDİLDİ

Öte yandan CAS, Trabzonspor’un 17 Nisan 2018’de FIFA Disiplin Komitesi’ne ve 27 Nisan 2018’de FIFA Tahkim Komitesi’ne yolladığı mektupların reddedilmesine de karar verdiğini açıkladı.

(İHA)