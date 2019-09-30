Cavani, Galatasaray maçı kadrosuna dahil edilmedi
- UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının ikinci haftasında Galatasaray'a konuk olacak PSG'de sakatlığı bulunan Uruguaylı golcü futbolcu Cavani, maç kadrosunda yer almadı
İSTANBUL (AA) - Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı maçın kafilesinde sakatlığı bulunan golcü futbolcu Edinson Cavani'ye yer verilmedi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in 21 kişilik maç kafilesi duyuruldu.
Paris ekibinde Galatasaray ile oynayacak maç öncesi kart cezası bulunan Brezilyalı yıldız Neymar'ın yanı sıra sakatlıkları nedeniyle Uruguaylı forvet Edinson Cavani, Alman orta saha oyuncusu Julian Draxler, Alman stoper Thilo Kehrer ve Fransız sağ bek Colin Dagba, kafileye dahil edilmedi. Sakatlıklarını atlatan Fransız hücum oyuncusu Kylian Mbappe ve Arjantinli forvet Mauro Icardi ise maç kadrosunda yer aldı.
Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 22.00'de Galatasaray ile karşılaşacak PSG'nin kafilesinde bulunan futbolcular şöyle:
Savunma: Thiago Silva, Marquinhos, Juan Bernat, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe, Tanguy Kouassi Nianzou, Layvin Kurzawa, Thomas Meunier
Orta saha: Angel Di Maria, Marco Verratti, Pablo Sarabia, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Leandro Paredes, Adil Aouchiche
Forvet: Mauro Icardi, Kylian Mbappe, Eric Maxim Choupo-Moting
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