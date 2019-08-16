Cavcav “Gençlerbirliği yine korkulan ekip olacak”

Yarın Çaykur Rizespor maçı ile sezonu açacak olan Gençlerbirliği’nin Başkanı Murat Cavcav açıklamalarda bulunurken Süper Lig’in yine korkulan ekibi olacaklarını söyledi. Başkan Cavcav, yarın oynanacak maça tüm Ankaralıları davet etti.

Gençlerbirliği Başkanı yeni sezon öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Taraftarımıza Şampiyonluk kupası ile Mayıs ayında veda edip, sezon öncesi TSYD Kupası ile yeniden “merhaba” dedik. Ankaragücü ile oynadığımız ciddi provadan sonra şimdi lig zamanı. Çaykur Rizespor maçı ile yarın sezonu açıyoruz.

Tüm taraftarımızı ve bütün Ankaralı hemşerilerimizi Eryaman Stadı’na bekliyoruz.

Onları gençlerimizi desteklemeye gençlerimize omuz vermeye davet ediyoruz.”

KAMP DÖNEMİNDEN MEMNUN

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerine değinen Cavcav sözlerini şöyle sürdürdü:

“Erzurum’da Bolu’da ardından da son rötuşlar için Ankara’da çalışan takımımız, gerçekten iyi bir hazırlık dönemi geçirdi.

Hocamız Mustafa Kaplan yönetiminde tecrübeli oyuncular ve gençlerin kaynaştığı çok iyi bir takım olduk.

Bu iyi yapılan güzel işlerin tescilleneceği bir sezon olmasını ve Gençlerbirliği’nin hak ettiği Süper Lig sahnesinde, hak ettiği konumda yer almasını canı gönülden temenni ediyorum.

Ankara’ya gelirken korkulacak bir ekip kurmaya çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Mücadeleyi bırakmayan bir takım oluşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz.”

TARAFTARLARA MESAJ

Son olarak taraftarlara da mesaj veren Başkanımız Murat Cavcav, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Bu sezon kenetlenmeli ve ismimiz gibi birlik olmalıyız. Ben Gençlerbirliği taraftarının sağ duyusuna ve takımlarına olan aşkına güveniyorum. Birlik olarak başaracağız, Gençlerbirliği olarak başaracağız.”