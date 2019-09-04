Flaş HaberCumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'a YHT müjdesi
Son Dakika
Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 4. haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.
Spor 04.09.2019, 22:14
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-mavili takım düz koşunun ardından kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Milli maç arasını sıkı çalışma fırsatı gören Karadeniz ekibi antrenmanı yoğun yağmur altında sürdürdü.(Kubilay Ateş/İHA)
Yeni Sayımız