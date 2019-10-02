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Çaykur Rizespor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

RİZE (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-beyazlı ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde...

Spor 02.10.2019, 19:24
Çaykur Rizespor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
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RİZE (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Tedavisi süren Aminu Umar, takımdan ayrı çalıştı.

İlk 20 dakikanın ardından basına kapalı devam eden idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

Kulüp başkan yardımcısı Ali Haydar Er ile yönetim kurulu üyeleri de idmanı izledi.

Rize temsilcisi, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.


#Çaykur Rizespor #süper lig #Trabzonspor
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