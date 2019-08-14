Celtic'ten devler ligine beklenmedik veda!

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmaları bugün oynandı. İskoçya temsilcisi Celtic ve1-1 biten ilk karşılaşmanın rövanş mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Bol gollü geçen rövanş maçında konuk ekip Cluj, Celtic'i 4-3 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı. İskoçya temsilcisi Celtic taraftarları ve futbolcuları şok vedanın ardından büyük bir üzüntü yaşadı.