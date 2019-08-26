Son Dakika
Galatasaray’da ligde sezonun ilk golü Ryan Babel’den
Galatasaray’da 2 haftada 2 kırmızı kart
Galatasaray evindeki yenilmezliğini 37’e çıkardı
Fatih Terim’e yoğun ilgi
Cimbom şansızlığını bu haftada kıramadı
Cengiz Ünder, sezona golle başladı
Sürücüsüz kalan sürat teknesi askeri limana çarptı
Başkent’te deprem paniği
Ünal Karaman: "Beklediğimiz bir oyun tarzıydı"
G7 liderleri aile fotoğrafı çektirdi

Cengiz Ünder, sezona golle başladı

Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sezonun ilk maçı olan Genoa karşısında takımının ilk golünü kaydetti.

Spor 25.08.2019, 23:52
Cengiz Ünder, sezona golle başladı

Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sezonun ilk maçı olan Genoa karşısında takımının ilk golünü kaydetti.

Serie A’da sezonun ilk haftasında Roma, Genoa’yı konuk etti. Olimpico Stadyumu’nda mücadele hızlı başlayan ev sahibi ekip, 6. dakikada milli futbolcu Cengiz Ünder’in şık golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takım 16. dakikada Andrea Pinamonti ile eşitliği sağlarken, ilk golde Cengiz Ünder’e asis yapan Dzeko, 30. Dakikada Roma’yı yeniden öne geçirdi. 43. dakikada Genoa penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Domenico Criscito ilk yarının skorunu belirledi. (2-2)

İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekip oldu. Fenerbahçe’nin de transfer listesinde yer alan Aleksandar Kolarov 49. dakikada fileleri havalandırarak skoru 3-2’ye getirdi. 70. dakikada Christian Kouame ile bir kez daha eşitliği yakaladı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-3’lük eşitlikle sona erdi.

(İHA)
Yorumlar (0)
23°
açık
Namaz Vakti 26 Ağustos 2019
İmsak 04:31
Güneş 06:02
Öğle 12:56
İkindi 16:40
Akşam 19:40
Yatsı 21:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Ankaragücü 2 2
11. Konyaspor 2 2
12. Kayserispor 2 1
13. Galatasaray 2 1
14. Kasımpaşa 2 1
15. Gençlerbirliği 1 0
16. Başakşehir 2 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 1 1
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 1 0
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@