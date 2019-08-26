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Cengiz Ünder, sezona golle başladı
Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sezonun ilk maçı olan Genoa karşısında takımının ilk golünü kaydetti.
Spor 25.08.2019, 23:52
Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sezonun ilk maçı olan Genoa karşısında takımının ilk golünü kaydetti.
İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekip oldu. Fenerbahçe’nin de transfer listesinde yer alan Aleksandar Kolarov 49. dakikada fileleri havalandırarak skoru 3-2’ye getirdi. 70. dakikada Christian Kouame ile bir kez daha eşitliği yakaladı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-3’lük eşitlikle sona erdi.(İHA)
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