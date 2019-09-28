Son Dakika
Biruni Kimdir? Ne Yapmıştır? Biruni'nin Hayatı ve Eserleri
Halkbank'tan Üreticiyi El Üstünde Tutan Kredi
Pisagor Kimdir? Pisagor Hayatı ve Teoremi Nedir?
Günün özeti - 28-09-2019
Erol Mütercimler Kimdir? Erol Mütercimler Hayatı Biografisi
Ömer Hayyam Kimdir? Ömer Hayyam Hayatı ve Eserleri

Chelsea evinde galip

- Lampard yönetimindeki Chelsea, sahasında Brighton & Hove Albion'ı 2-0 mağlup etti

Spor 28.09.2019, 19:03
Chelsea evinde galip
banner63


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Brighton & Hove Albion'ı 2-0 yenerek Frank Lampard yönetimindeki 3. galibiyetini aldı.

Londra ekibi, ligin 7. haftasında Stamford Bridge'de Brighton & Hove Albion'ı ağırladı.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle geçen maçta Chelsea, Jorginho'un 50. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, 76. dakikada Willian'ın attığı gol skoru 2-0 olarak belirledi.

Chelsea bu sonuçla ligdeki puanını 11'e çıkarırken, Brighton & Hove Albion 6 puanda kaldı.


#Brighton & Hove Albion #Chelsea #İngiltere Premier Lig #Lampard
Yorumlar (0)
21°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 28 Eylül 2019
İmsak 05:12
Güneş 06:35
Öğle 12:44
İkindi 16:04
Akşam 18:43
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Başakşehir 6 8
6. Denizlispor 6 8
7. Galatasaray 5 8
8. Çaykur Rizespor 6 8
9. Malatyaspor 5 7
10. Kasımpaşa 6 7
11. Trabzonspor 5 6
12. Konyaspor 5 6
13. Beşiktaş 5 5
14. Göztepe 5 5
15. Antalyaspor 5 5
16. Ankaragücü 5 5
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 11
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Keçiörengücü 6 10
4. Adana Demirspor 5 9
5. Fatih Karagümrük 5 9
6. İstanbulspor 6 9
7. Bursaspor 5 9
8. Hatayspor 5 8
9. Altay 5 8
10. Balıkesirspor 5 7
11. Erzurum BB 5 7
12. Osmanlıspor 5 7
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Chelsea 7 11
5. Arsenal 6 11
6. West Ham 6 11
7. Bournemouth 6 10
8. Tottenham 6 8
9. M. United 6 8
10. Burnley 6 8
11. Sheffield United 7 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Norwich City 6 6
16. Brighton 7 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 7 12
5. Villarreal 7 11
6. Granada 6 11
7. Barcelona 6 10
8. Sevilla 6 10
9. Valencia 7 9
10. Real Betis 7 8
11. Getafe 6 7
12. Levante 6 7
13. Osasuna 6 7
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@