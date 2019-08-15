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Chelsea İngiltere’ye döndü
UEFA Süper Kupa’yı Liverpool’a penaltılar sonucu kaybeden Chelsea, İstanbul’dan ayrılarak İngiltere’ye döndü.
Spor 15.08.2019, 13:14 15.08.2019, 13:25
UEFA Süper Kupa’yı Liverpool’a penaltılar sonucu kaybeden Chelsea, İstanbul’dan ayrılarak İngiltere’ye döndü.
Dün akşam Beşiktaş Park’ta oynanan UEFA Süper Kupa karşılaşmasında 2-2 biten maç sonucu penaltılarda rakibi Liverpool’a mağlup olan Chelsea takımı İstanbul’dan ayrıldı. Öğlen saatlerinde otobüsle İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne gelen futbolcular, burada pasaport işlemlerini gerçekleştirdikten sonra özel uçakla İngiltere’ye hareket etti.
(Ferhat Yasak /İHA)
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