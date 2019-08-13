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Chelsea son antrenmanını Beşiktaş Park’ta yaptı

Liverpool ile yarın Süper Kupa için kozlarını paylaşacak olan Chelsea son idmanını Beşiktaş Park’ta yaptı.

Spor 13.08.2019, 19:36
Chelsea son antrenmanını Beşiktaş Park’ta yaptı
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Liverpool ile yarın Süper Kupa için kozlarını paylaşacak olan Chelsea son idmanını Beşiktaş Park’ta yaptı.

Süper Kupa finalinde yarın Liverpool ile karşılaşacak olan Chelsea, son idmanını Beşiktaş Park Stadı’nda yaptı. Teknik Direktör Frank Lampard eşliğinde çalışan İngiliz ekibi ısınma koşularının ardından iki gruba ayrılarak 8’e 2 top kapma çalışması yaptı. Ardından yarı sahada tam takım olarak pas ve baskı çalışması gerçekleştirdi. Takım kalecileri ise kendilerine ayrılan bölümde hazırlıklarını tamamladı.

Chelsea’da sakatlıkları bulunan Kante ve Willian, antrenmanda yer alırken, son durumlarına maç saatinde karar verilecek.

Öte yandan Chelseali futbolcular, idmanın son bölümlerine doğru konukları olan ampute futbol oyuncuları ile top oynayıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

(İHA)
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