Flaş HaberHükümet ve Türk-İş uzlaştı
Son Dakika
Chelsea takımı İstanbul’da
UEFA Süper Kupa final maçı kapsamında rakibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek olan Chelsea takımı İstanbul’a geldi.
Spor 13.08.2019, 09:16
UEFA Süper Kupa final maçı kapsamında rakibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek olan Chelsea takımı İstanbul’a geldi.
Chelsea ile karşı karşıya gelecek diğer bir İngiliz temsilcisi Liverpool’un ise saat 17.00 sıralarında İstanbul’a ulaşması bekleniyor.(Ferhat Yasak/İHA)
Namaz Vakti 13 Ağustos 2019
|İmsak
|04:15
|Güneş
|05:51
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:48
|Akşam
|19:56
|Yatsı
|21:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P