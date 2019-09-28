Cimnastik: 4. Akdeniz Gençler Şampiyonası





İSTANBUL (AA) - AkdenizBirliği (COMEGYM) tarafından İtalya'da düzenlenen 4. Akdeniz Gençler Şampiyonası'nda Türk sporcular 19kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cagliari kentinde düzenlenen şampiyonada Türk sporcular, 4 altın, 8 gümüş ve 7 bronz madalya elde etti.