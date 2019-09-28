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Cimnastik: 4. Akdeniz Gençler Şampiyonası

- Türk sporcular, İtalya'da düzenlenen şampiyonada 19 madalya kazandı

Spor 28.09.2019, 21:24
Cimnastik: 4. Akdeniz Gençler Şampiyonası
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İSTANBUL (AA) - Akdeniz Cimnastik Birliği (COMEGYM) tarafından İtalya'da düzenlenen 4. Akdeniz Gençler Şampiyonası'nda Türk sporcular 19 madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cagliari kentinde düzenlenen şampiyonada Türk sporcular, 4 altın, 8 gümüş ve 7 bronz madalya elde etti.

#4. Akdeniz Gençler Şampiyonası #Cimnastik #madalya
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