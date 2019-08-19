Cimnastikçilerimiz Batum'dan 4 madalya ile döndü

Cimnastik Milli Takımımız Gürcistan'ın Batum kentinde organize edilen Trampolin Cimnastik Uluslararası Turnuvasında 4 madalya elde etti.

Ülkemizi turnuvada 13-14 yaş kategorisinde Ceren Uysal, Elif Ceren Çolak ve Ecem Nisa Esen ve Emirhan Danış, 15-16 yaş kategorisinde Barn Topçu, Muhammet Emin Duman, Elmas Ertuğ Altındağ, Sıla Karakuş, Sena Elçin Karakaş, Sıla Musluk ve Liva Nur Yalçın, +17 yaş kategorisinde ise Neval Kağnıcı ve Emre Yağmur temsil etti.

BARAN TOPÇU'DAN ALTIN MADALYA

Cimnastik Federasyonu'ndan verilen bilgiye göre turnuvayı toplamda 4 madalya ile tamamlayan Milli Takımımızda; 13-14 yaş kategorisinde Ceren Uysal bronz, 15-16 yaş kategorisinde Baran Topçu altın, Sıla Musluk bronz, büyükler kategorisinde ise Emre Yağmur gümüş madalya kazandı.