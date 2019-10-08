Cimnastikte 3 olimpiyat kotası geldi

Almanya’da devam eden Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda 3 milli sporcu olimpiyat kotası almayı başardı. Nazlı Savranbaşı’nın ardından Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder, 2020 Tokyo Olimpiyatları vizesi alan isimler oldu. Türkiye olimpiyat oyunlarında ilk kez cimnastikte 3 sporcuyla yer almayı başardı. Daha önce 2016 Rio Olimpiyatı’nda ilk kez Tutya Yılmaz ve Ferhat Arıcan birlikte yarışmıştı.

Şampiyonada Erkek Milli Takımı’nın hedefi olan olimpiyat kotası alınamadı. Takım sıralamasında ilk 12’de yer alması gereken Milliler 15. olunca takım halinde kotayı az bir farkla kaçırdı. Buna rağmen şampiyonada 3 milli sporcu bireysel olarak olimpiyat vizesi almayı başardı.

3 FİNAL, 2 OLİMPİYAT VİZESİ

Almanya’daki mücadelelerde dün erkeklerde toplam 8 eleme serisi tamamlandı. Milli sporcular 3 final ve 2 olimpiyat vizesi alma başarısı gösterdi. Kadınlarda Nazlı Sarvanbaşı’nın yanı sıra erkeklerde Ferhat Arıcan genel tasnifte, Ahmet Önder de paralelde 2020 Tokyo Olimpiyatları’na gitme hakkı elde etti.

İBRAHİM ÇOLAK DA KOTA MÜCADELESİ VERECEK

Başarılı sporcu İbrahim Çolak, halkada 14.886 puanla zirvedeki yerini elemelerin sonuna kadar koruyarak finallere lider olarak çıkmayı başardı. Paralelde ise Ferhat Arıcan 5. sıradan, Ahmet Önder ise 7. sıradan finallere kalan isimler oldu. 3 milli sporcu da hafta sonu madalya için mücadele edecekken, İbrahim Çolak halkada olimpiyat kotası almak için yarışacak.

(İHA)