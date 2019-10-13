Cimnastikte Ahmet Önder'den gümüş madalya
- Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Ahmet Önder, paralel aletinde 14.983 puanla dünya ikincisi oldu - Ferhat Arıcan 14.900 puanla dünya beşinciliğini elde etti
Spor 13.10.2019, 16:14
İSTANBUL (AA) - Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Ahmet Önder, gümüş madalya kazandı.
Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen şampiyonada milli sporcular Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan, paralel aletinde madalya mücadelesi verdi.
Büyük Britanyalı Joe Fraser'ın 15.000 puanla podyumun zirvesine çıktığı mücadelede, Ferhat Arıcan 14.900 puanla dünya beşincisi oldu.
Şampiyonada dün halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyüklerde bu başarıyı yakalayan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçmişti.
Ahmet Önder'in de madalya kazanmasıyla Türkiye, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'ndan iki madalyayla dönecek.
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