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Cimnastikte ikinci Tokyo kotası Ferhat Arıcan'dan

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, gelecek yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Spor 08.10.2019, 09:49 08.10.2019, 10:19
Cimnastikte ikinci Tokyo kotası Ferhat Arıcan'dan

İSTANBUL (AA) - Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, gelecek yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nın genel tasnif elemelerinde sergilediği performansla 81.232 puan alan Ferhat Arıcan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Ferhat Arıcan, Nazlı Savranbaşı'nın ardından genel tasnifte olimpiyat kotası alan ikinci milli sporcu oldu.

Ayrıca Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder paralel aletinde, İbrahim Çolak ise halka aletinde finale kalarak olimpiyatlar için kota mücadelesi verme şansı yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#2020 Yaz Olimpiyat Oyunları #Cimnastik #Ferhat Arıcan
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