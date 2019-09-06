CIP Travel Antalyaspor tur peşinde
- Başantrenör Fatih Işık: - "Maçın favorisi rakip ancak turu geçen taraf olmak istiyoruz"
ANTALYA (AA) - CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası rövanş karşılaşmasında karşılaşacağı HC Dobrogea Sud Constanta maçı hazırlıklarını tamamladı.
İlk maçını evinde oynayan ve rakibiyle 24-24 berabere kalan Antalya temsilcisi, HC Dobrogea Sud Constanta takımı ile oynayacağı rövanş karşılaşması için yarın Romanya'ya gidecek.
Geçen yıl özveri ve mücadelenin sonunda yakaladıkları tarihi başarının sonucunu almak için sahaya çıkacaklarını belirten Işık, "İkinci maçta galibiyet ve tur için sahaya çıkacağız. Hafta boyunca oyuncularla birlikte ilk maçı değerlendirdik. Maçın hazırlıklarını tamamladık. Maçın favorisi rakip ancak turu geçen taraf olmak istiyoruz." dedi.
İki takım arasındaki EHF Kupası rövanş karşılaşması 8 Eylül Pazar günü Romanya'nın Köstence şehrinde oynanacak.
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