Clijsters 2020'de kortlara dönüyor
- Grand slam turnuvalarında 4 şampiyonluğu bulunan Belçikalı tenisçi Clijsters, 2007'de hamileliği nedeniyle ara verdiği, 2012'de ise bıraktığı kariyerine devam etme kararı aldı
ANKARA (AA) - Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Kim Clijsters, 2012'de bıraktığı tenise geri döneceğini açıkladı.
Clijsters, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda, son 7 yıldır tüm dikkatini çocuklarını büyütmeye verdiğini belirterek, "Aktif sporu özledim. Hem 3 çocuğa annelik yapmayı hem de elimden gelen en iyi tenisçi olmayı becerip beceremeyeceğimi görmek istiyorum. 2020'de görüşürüz." ifadelerini kullandı.
2012'de sporu bıraktığını duyuran Clijsters, 2008'de kızı Jada'yı kucağına aldıktan sonra 2013'te Jack, 2016'da da Blake isminde iki erkek çocuğu daha dünyaya getirdi.
Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Clijsters'ın kariyerinde 4'ü grand slam turnuvalarında olmak üzere 41 tekler şampiyonluğu bulunuyor.
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