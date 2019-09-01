Club Brugge, berabere kaldı

İSTANBUL (AA) - Belçika 1. Futbol Ligi takımlarından Club Brugge, evinde ağırladığı Genk ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeile aynı A Grubu'nda yer alan Club Brugge, lig mücadelesinde Genk ile karşılaştı.

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 41. dakikasında Simon Deli ile 1-0 öne geçse de Genk 67. dakikada Sebastien Dewaest golüyle karşılık verdi ve müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla Brugge, puanını 12'ye Genk ise 10'a çıkardı.