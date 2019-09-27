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"Çok yeni bir takımız"

- Türk Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Burak Gören: "Ligin başlangıcı önemlidir" - "Galatasaray bize göre daha hazır bir takım. Bizim biraz daha zamana ihtiyacımız var"

Spor 27.09.2019, 12:05

ANKARA (AA) - Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, yeni sezona genç bir takımla çıkacaklarını, bu nedenle de zamana ihtiyaçları bulunduğunu söyledi.

Ligin ilk maçında Galatasaray Doğa Sigorta'yı ağırlayacaklarını hatırlatan başkent ekibinin başantrenörü Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her takım ilk haftada kazanmak ister. Ligin başlangıcı önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Takım olarak 4 haftadır çalıştıklarını dile getiren Burak Gören, "Çok yeni bir takımız. Zaman içinde daha iyi basketbol oynayan bir takım oluruz. Daha büyümeye ve sistemi oturtmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Galatasaray istikrarlı bir kadro yapısıyla sezona başlıyor"


Rakiplerinin geçen seneki kadrosunu tamamen koruduğunu dile getiren Burak Gören, şunları söyledi:

"Evimizde Galatasaray gibi önemli bir takımla başlıyoruz. Hem camia olarak, hem de basketbol takımı olarak büyük bir takım. İstikrarlı bir kadro yapısıyla sezona başlıyorlar. Onlar bize göre daha hazır bir takım. Bizim biraz daha zamana ihtiyacımız var. Takımımız genç oyunculardan kurulu bir takım. Geçen seneki kadrodan sadece iki oyuncumuz kaldı."

Ankara seyircisini de maça davet eden Türk Telekom Başantrenörü Gören, "Geçen sezon itibarıyla yaşattığımız sinerji nedeniyle bu maçı kazanmak istiyoruz. Bu istek ve arzuyla hazırlandık." diyerek sözlerini tamamladı.


#basketbol #Basketbol Süper Ligi #Galatasaray Doğa Sigorta #Türk Telekom
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