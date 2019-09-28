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Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası

- İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen turnuvada 53 ekip denize açıldı - Organizasyon, Türkiye'de düzenlenen en yüksek katılımlı sportif balıkçılık turnuvası oldu

Spor 28.09.2019, 20:36
Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası


İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası, denize açılan 53 ekiple Türkiye'de düzenlenen en yüksek katılımlı sportif balıkçılık turnuvası oldu.

Port Alaçatı'ndan sabah saatlerinde, "Sürdürülebilir yaşam için bilinçli avlanma" teması ve "Büyük Balığın Peşinde" sloganıyla başlayan turnuvada, 53 tekne denize açıldı.

Karadan 30 deniz mili açıkta gerçekleşen avda, sadece 3 tekne balık yakalayabildi.

Albatros ekibinin yakaladığı 150 santimetre uzunluğunda ve yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki Bluefin Orkinos, yakala-bırak kategorisinde yaşam alanına salındı.

Yarışların ilk günü karaya balık getiren tek ekip, Sinan Kuran, Osman Bulutlar, Bora Özer, Alptuğ Önal ve Zafer Toksöz'den oluşan Shamu ekibi oldu. Ekibin tuttuğu 193 santimetre uzunluğunda ve 98,5 kilogram Bluefin Orkinos balığı tartıldıktan sonra anı fotoğrafı çekildi.

Turnuva yarınki av sonrası düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.


#ALACATI PORT MARINA #Columbia PFG Alaçatı Big Fish #sportif balıkçılık turnuvası
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