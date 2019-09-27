Çorum'un yeni stadı için yaklaşık 16 milyon liralık kaynak
- Çorum Belediyesince yaptırılan 15 bin kişilik stadyum, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından sağlanacak 15 milyon 840 bin liralık kaynakla bitirilerek hizmete sunulacak - Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın: "Çorum'u daha donanımlı, daha yaşanabilir bir şehir yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz"
ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesi tarafından inşa edilen 15 bin kişilik stadyumun Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca sağlanacak 15 milyon 840 bin liralık kaynakla tamamlanarak hizmete açılacağı bildirildi.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni stadyum inşaatının bir an önce hizmete girmesi konusunda birçok girişimde bulunduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konuyla ilgili bilgi verip destek istediklerini söyledi.
Stadyumun yanı sıra yapımı süren spor salonunun tamamlanması için de Gençlik Spor Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü, kısa süre içinde bir sonuç alarak inşaatın tamamlanacağını dile getiren Aşgın, "Çorum Belediyesi olarak tesisleşmeye verdiğimiz önem ortadadır. Yapım süreci devam eden tesislerimizi kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Çorum'u daha donanımlı, daha yaşanabilir bir şehir yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.
Aşgın, kentteki spor tesislerine yönelik katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kasapoğlu, Vali Mustafa Çiftçi ve AK Parti Çorum milletvekillerine teşekkür etti.
Ankara-Samsun kara yolu kenarındaki arazide inşasına 2016 yılında başlanan 15 bin seyirci kapasiteli stadyum ile İskilip kara yolundaki eski hayvan pazarı alanında yapımına 2017'de başlanan 4 bin 840 seyirci kapasiteli spor salonu inşaatı, maddi kaynak yetersizliği ve yüklenici firmadan kaynaklanan çeşitli sebepler nedeniyle tamamlanamamıştı.
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