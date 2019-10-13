Çukurova Basketbol lige mağlubiyetle başladı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, evinde ağırladığı Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne uzatmaya giden maçta 80-75 yenildi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, evinde ağırladığı Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne uzatmaya giden maçta 80-75 yenildi.
Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, ilk periyotu 17-12 önde tamamladı. İkinci periyot ise karşılıklı sayılarla geçti ve devreye Mersin ekibi 35-33 önde girdi. Maçın 3. periyotunda ise rakibine göre daha iyi oynayan ve sayı bulan Hatay ekibi, bu periyotu 53-49 galip kapadı. Maçın son periyotu ise kıran kırana geçti. Her iki takımda maçı kazanmak için iyi bir mücadele ortaya koyarken, maçın normal süresi 70-70 berabere bitti. Maçın uzatma dakikalarında rakibine göre daha iyi oynayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, maçı 80-75 kazandı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ergin Sarı xx, Göksun Öz xx, Hande Öztürk xx
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Haley Peters xx 15, Hind Ben Abdelkader xx 25, Marica Gajic x 11, Asena Yalçın x 11, Gizem Başaran x 3, Özge Yavaş x 8, Regan Ayleen Magarity x 4, Melike Tuğba Oral x 3
1. periyot: 17-12 (Gelecek Koleji Çukurova Basketbol lehine)
Devre: 35- 33 (Gelecek Koleji Çukurova Basketbol lehine)
3. periyot.: 53-49 (Hatay Büyükşehir Belediyesi lehine)(Koray Ünlü/İHA)
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