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Çukurova Basketbol lige mağlubiyetle başladı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, evinde ağırladığı Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne uzatmaya giden maçta 80-75 yenildi.

Spor 12.10.2019, 20:30
Çukurova Basketbol lige mağlubiyetle başladı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, evinde ağırladığı Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne uzatmaya giden maçta 80-75 yenildi.

Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, ilk periyotu 17-12 önde tamamladı. İkinci periyot ise karşılıklı sayılarla geçti ve devreye Mersin ekibi 35-33 önde girdi. Maçın 3. periyotunda ise rakibine göre daha iyi oynayan ve sayı bulan Hatay ekibi, bu periyotu 53-49 galip kapadı. Maçın son periyotu ise kıran kırana geçti. Her iki takımda maçı kazanmak için iyi bir mücadele ortaya koyarken, maçın normal süresi 70-70 berabere bitti. Maçın uzatma dakikalarında rakibine göre daha iyi oynayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, maçı 80-75 kazandı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ergin Sarı xx, Göksun Öz xx, Hande Öztürk xx

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Nia Coffey xxx 31, Gabriela Marginean xx 17, Leonor Rodriguez x 4, İlayda Güner x 7, Melis Talay x 4, Feride Şevval Akalan xx 12

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Haley Peters xx 15, Hind Ben Abdelkader xx 25, Marica Gajic x 11, Asena Yalçın x 11, Gizem Başaran x 3, Özge Yavaş x 8, Regan Ayleen Magarity x 4, Melike Tuğba Oral x 3

1. periyot: 17-12 (Gelecek Koleji Çukurova Basketbol lehine)

Devre: 35- 33 (Gelecek Koleji Çukurova Basketbol lehine)

3. periyot.: 53-49 (Hatay Büyükşehir Belediyesi lehine)

(Koray Ünlü/İHA)
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