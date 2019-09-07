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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takımı yalnız bırakmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Andorra ile yaptığı kritik mücadelede Ay-Yıldızlıları yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik etti.
Spor 07.09.2019, 22:44
A Milli Futbol Takımı’nın, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde H Grubu’ndaki 5. maçında Beşiktaş Park’ta Andorra’yı ağırladı kritik maçta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ay-Yıldızlıları yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mücadeleyi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte protokolden takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a protokol tribününde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.(Güven Mert Ercan-Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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