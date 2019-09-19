Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şaziye Erdoğan’a tebrik telefonu
Milli Savunma Bakanı Akar’dan ABD ile ortak devriye açıklaması
Sevgilisinin dehşeti yaşattığı kızın annesi, yaşananları anlattı
Alanyaspor’dan kural ihlali başvuru açıklaması
Oltu çayı kızıl renge büründü
PFDK’dan Mohamed Elneny ve Koyede’ye 3 maç ceza
Günün Özeti - Günün Önemli Başlıkları
Kapalıçarşı'da altın 19 Eylül 2019
Bakan Gül "Yargı reformu için kararlıyız"
Gazilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şaziye Erdoğan’a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonasında koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Şaziye Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Spor 19.09.2019, 21:32 19.09.2019, 21:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şaziye Erdoğan’a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonasında koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Şaziye Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonasında koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Şaziye Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şaziye Erdoğan’ın dünya şampiyonluğunu kazanmasından, Tayland’da Türk bayrağını dalgalandırmasından ve İstiklal Marşımızı okutmasından gurur duyduklarını ifade edip, milli halterciye başarılarının devamını diledi.

(İHA)

#Tebrik telefonu #Cumhurbaşkanı Erdoğan #Şaziye Erdoğan #halter
Yorumlar (0)
21°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 19 Eylül 2019
İmsak 05:03
Güneş 06:27
Öğle 12:47
İkindi 16:15
Akşam 18:58
Yatsı 20:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@