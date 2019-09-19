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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şaziye Erdoğan’a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonasında koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Şaziye Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etti.
Spor 19.09.2019, 21:32 19.09.2019, 21:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonasında koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Şaziye Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonasında koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Şaziye Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şaziye Erdoğan’ın dünya şampiyonluğunu kazanmasından, Tayland’da Türk bayrağını dalgalandırmasından ve İstiklal Marşımızı okutmasından gurur duyduklarını ifade edip, milli halterciye başarılarının devamını diledi.
(İHA)
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