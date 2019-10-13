Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan millilere tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’u mağlup eden A Milli Futbol Takımı’nı telefonla görüşerek tebrik etti. Erdoğan, golden sonra futbolcuların Mehmetçiklere selam göndermelerini de anlamlı bulduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’u mağlup eden A Milli Futbol Takımı’nı telefonla görüşerek tebrik etti. Erdoğan, golden sonra futbolcuların Mehmetçiklere selam göndermelerini de anlamlı bulduğunu ifade etti.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Kadıköy’de karşılaştığı Arnavutluk’u Cenk Tosun’un golü ile 1-0 yendi. Müsabakanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı futbolcularıyla telefonla görüşerek kendilerini tebrik etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular soyunma odasındayken gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, galibiyeti getiren golün ardından futbolcuların kahraman Mehmetçiklere selam göndermelerini de anlamlı bulduğunu ifade etti.
(İHA)
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