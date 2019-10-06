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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tarihi belli oldu

İSTANBUL (AA) - Gelecek yıl 56.'sı koşulacak Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tarihi belli oldu.Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bisiklet turu, 12-19 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenecek.Cumhurbaşkanlığı...

Spor 06.10.2019, 14:01
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tarihi belli oldu
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İSTANBUL (AA) - Gelecek yıl 56.'sı koşulacak Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tarihi belli oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bisiklet turu, 12-19 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na, Uluslararası Bisiklet Birliğinin 2020 Dünya Turu takviminde yer verilmemişti.

#bisiklet #Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
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