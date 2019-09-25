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Cüneyt Çakır'ın 25. derbisi

- Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta görev yapacak FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 25. derbisine çıkacak - Tecrübeli hakemin düdük çaldığı 11 maçta Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma da berabere bitti - Çakır, geçen sezon Süper Lig'de en fazla görev yapan hakem olmuştu

Spor 25.09.2019, 17:41 25.09.2019, 17:53
Cüneyt Çakır'ın 25. derbisi
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ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 25. derbisini yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 28 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi.

Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten FIFA kokartlı Çakır, daha önce 24 derbide düdük çaldı.

Çakır, son olarak geçen sezonun 14. haftasında yapılan Beşiktaş-Galatasaray (1-0) derbisinde görev almıştı.

İstanbul bölgesi hakemi Çakır, Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunun 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçta da MHK tarafından tercih edilmişti.

UEFA'nın da gözde hakemlerinden olan Çakır, geçen sezon 25 maçla Süper Lig'de en fazla görev yapan hakem olmuştu.

- 11 maçın 6'sını Fenerbahçe kazandı

Cüneyt Çakır, 12. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çıkacak.

Tecrübeli hakemin daha önce düdük çaldığı 11 maçta Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma da berabere bitti.

Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol atarken, Galatasaraylı futbolcular ise 9 kez sarı-lacivertli fileleri havalandırdı.

Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 12 kez kırmızı kartına başvururken, 65 kez de sarı kartını kullandı.

FIFA kokartlı hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 6'şar futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Çakır ayrıca Galatasaray'a 37, Fenerbahçe'ye 28 sarı kart gösterdi.

Cüneyt Çakır, iki takım arasında son olarak 2017-2018 sezonunun 9. haftasında oynanan maçta görev yapmıştı. Golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda kırmızı kart görmüştü.

- Çakır'ın yönettiği derbiler

Cüneyt Çakır'ın bugüne kadar yönettiği derbi maçlar şöyle:

SezonMaçSonuç Kategori2005-2006Galatasaray-Beşiktaş3-2Lig2005-2006Fenerbahçe-Galatasaray2-1T.Kupası2005-2006Fenerbahçe-Galatasaray4-0Lig2006-2007Galatasaray-Beşiktaş1-0Lig2007-2008Galatasaray-Fenerbahçe2-1T.Kupası2008-2009Galatasaray-Beşiktaş4-2Lig2009-2010Galatasaray-Fenerbahçe0-1Lig2010-2011Fenerbahçe-Beşiktaş1-1Lig2010-2011Galatasaray-Beşiktaş1-2Lig2010-2011Beşiktaş-Fenerbahçe2-4Lig2011-2012Beşiktaş-Galatasaray0-0Lig2011-2012Fenerbahçe-Galatasaray0-0Lig S.Final2012-2013Galatasaray-Fenerbahçe3-2Süper Kupa2012-2013Fenerbahçe-Galatasaray2-1Lig2013-2014Fenerbahçe-Beşiktaş3-3Lig2013-2014Galatasaray-Beşiktaş1-0Lig2014-2015Galatasaray-Fenerbahçe2-1Lig2014-2015Beşiktaş-Galatasaray0-2Lig2014-2015 Fenerbahçe-Galatasaray1-0 Lig 2015-2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 Lig 2016-2017 Fenerbahçe-Galatasaray2-0 Lig
2017-2018 Galatasaray-Fenerbahçe0-0 Lig

2017-2018 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-1 Lig
2018-2019 Beşiktaş-Galatasaray 1-0 Lig

#Cüneyt Çakır #derbi #fenerbahçe #Galatasaray #süper lig
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